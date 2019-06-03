Депутат Ганира Пашаева обзавелась питомцем в Центре заботы о бездомных собаках "Топлан"

3 июня 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого июня, в рамках Детского фестиваля, проведенного в парке Центра Гейдара Алиева, Центр заботы о бездомных собаках "Топлан" организовал различные мероприятия для любителей животных, викторины, и в том числе, выставку собак, сообщает в понедельник Trend.

Во время мероприятия каждому участнику была предоставлена возможность взять домой собау из содержащися в Центре «Топлан».

Во время фестиваля некоторые жители, и среди них депутат Ганира Пашаева, взяли домой собак. Знакомясь с зонами фестиваля, она выбрала себе собаку, которую, как и других бездомных животных, подобрали на улице и привезли в Центр «Топлан».

Отметим, что желающие завести себе питомца могут обратиться в Центр. Бездомные собаки находят новый дом на основании обращений граждан и после оформления в Центре соответствующих документов.

Отметим, что 1 июня в парке Центра Гейдара Алиева в субботу состоялся очередной Детский фестиваль.

Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, было организовано Фондом Гейдара Алиева, при поддержке министерства образования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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