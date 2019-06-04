Гюндуз Исмайлов: Религия играет в мире важную роль и международные силы умело пользуются ею

4 июня 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Религиозный фактор играет в мире важную роль и международные силы умело пользуются ею.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Гюндуз Исмайлов на мероприятии, посвященном "религиозному образованию, воспитанию и секуляризму", организованном Госкомитетом совместно с исполнительной властью Хызинского района.

По словам Исмайлова, в современную эпоху многие государства страдают от религиозного экстремизма и терроризма.

Он отметил, что из-за терактов в различных точках мира нарушается социальная стабильность, возникает гражданское противостояние и разрушаются историко-архитектурные памятники.

Исмайлов отметил, что события, произошедшие в последние годы в регионе и во всем мире, дают основания утверждать, что в современную эпоху религия широко используется в политических целях. В настоящее время религиозный фактор играет очень важную роль в нарушении стабильности в мире, особенно в мусульманских странах, и международные силы умело пользуются ею.

Замглавы Госкомитета подчеркнул, что все монотеистические религии, включая ислам, призывают к миру и благоденствию. Исмайлов отметил, что, в Коране, как и других подобных источниках, людей призывают к познанию науки и ее незаменимой роли в жизни человека, почитанию ученых и учащихся, а невежество сурово порицается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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