Азербайджан представлен на выставке, открывшейся в Минске в рамках II Евроигр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посвященные различным видам спорта скульптуры, созданные азербайджанскими скульпторами во время первых Европейских игр Baku-2015, демонстрируются на выставке «Спорт – это высокое искусство», проводимой в Беларуси, сообщает в пятницу Trend

Организованная в рамках вторых Европейских игр выставка открылась шестого июня в Минске, и является частью широкомасштабного проекта «Европейские игры - Европейское искусство», реализуемого при организации министерства культуры Беларуси и Национального музея современного искусства.

Наряду с работами фотографов и художников Германии, Беларуси, Великобритании, Испании, Литвы, Польши, России и других стран, при поддержке Фонда Гейдара Алиева также демонстрируются произведения художников и скульпторов из Азербайджана.

Из произведений, отражающих спортивную тематику в культурном, историческом и социальном контексте, гостям и жителям Минска представлена экспозиция из проектов, содержащих архивные и современные фотографии, плакаты, видеоматериалы и образцы скульптуры.

Выставка «Спорт – это высокое искусство» продолжится до четвертого августа.

Отметим, что вторые Европейские игры пройдут 21-30 июня. Культурная программа Игр стартовала первого мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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