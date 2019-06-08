УЕФА: Баку готов принять ЕВРО-2020

БАКУ/Trend/ - Баку быстро зарекомендовал себя как популярный принимающий город, который может многое предложить в проведении международных спортивных мероприятий. Столица Азербайджана готова стать одним из 12 принимающих городов к ЕВРО-2020.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье, размещенном на сайте УЕФА.

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов рассказал о подготовке столицы к четырем матчам финальной стадии ЕВРО-2020, а также о том, что ждет болельщиков в Баку.

"Мы выстроили стратегию, чтобы в будущем Баку стал спортивным центром, и постепенно мы приближаемся к этой цели. Баку станет спортивным центром. Проведение матчей ЕВРО позволит привлечь больше людей к футболу, чтобы развивать игру. Футбол - это спорт, который никогда не перестанет развиваться. Более того, за последние несколько лет его популярность заметно возросла. Да, есть и другие виды спорта, и интерес к ним также возрос. Тем не менее, футбол всегда был самым популярным видом спорта из всех.

Для нас важно поддерживать уровень интереса к футболу, как в стране, так и в регионах. Нашим наследием станет то, что больше детей будут играть в футбол, выходить на улицу и оставлять свои компьютеры в стороне, чтобы и играть в футбол. И это будет способствовать здоровому образу жизни и построению более здоровой нации", - отметил Мамедов.

Генсек АФФА отметил, что Баку является городом гармонии, поскольку в нем

есть как историческая часть, которая очень интересна и привлекательна

для осмотра достопримечательностей, так и современная часть с различными

художественными выставками и различными современными

достопримечательностями.

"Кроме того, Баку является спортивным центром, где проводятся различные спортивные мероприятия. Таким образом, туристы могут насладиться тремя основными сторонами города во время пребывания в Баку. Все эти объекты находятся очень близко друг к другу, некоторые даже в нескольких минутах ходьбы.

В 2020-м мы в целом напишем историю ЕВРО в Баку и соседних странах. Потому что мы хотим, чтобы весь наш регион почувствовал особые эмоции от ЕВРО-2020. В городе будут организованы различные захватывающие мероприятия, и мы собираемся увеличить продолжительность работы в фан-зонах, чтобы люди могли приходить туда и получать удовольствие, а затем уходить на матчи, чтобы поддержать свои команды.

Мы хотим построить фан-зоны до начала мероприятия. Возможно даже, что за 30 дней до мероприятия фан-зоны уже будут открыты. Волонтеры, болельщики и туристы смогут приехать и почувствовать себя частью мероприятия, в том числе туристы, которые не приехали на матчи. Это очень важно. И я думаю, что это создаст своего рода конкуренцию среди фанатов, потому что у каждого из 12 принимающих городов будут свои фанаты", - сказал он.

Кроме того, по словам Мамедова, до начала мероприятия планируется

провести различные соревнования, связанные с Евро-2020, и будут

организованы разные спортивные мероприятия, не только футбол.



«Дополнительные развлекательные программы будут организованы ближе к

дате. Мы планируем составить календарь событий, чтобы продвигать

Евро-2020 и другие принимающие города и, конечно же, общаться с фанатами

в других 11 городах», - сказал он.

"Просто получайте как можно больше удовольствия от Евро-2020. Мероприятие продлится 30 дней. Воспользуйтесь возможностью взять 30 выходных дней, взять отпуск и насладиться

путешествием по всем 12 принимающим городам", - заявил Мамедов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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