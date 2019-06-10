В Азербайджане в ближайшие дни возможны геомагнитные возмущения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 10-12 июня прогнозируется относительное спокойствие геомагнитной активности, с кратковременными возмущениями, сообщили в понедельник Trend из Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО).
В соощении отмечается, что 10-11 июня вероятность магнитной бури оценивается менее 5-10, 12 июня – менее 25 процентов.
В целом, 10-12 июня солнечная активность будет на низком уровне.
В прогнозируемый период сохранятся активные параметры солнечного ветра, некоторое усиление которого ожидается 11-12 июня.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.