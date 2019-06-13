В Азербайджане обнародовано число первоклассников в новом учебном году

13 июня 2019 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в первом классе будут учиться около 45 тысяч человек.

Прием заявлений для поступления в первый класс средних общеобразовательные школ, а также лицеев и гимназий, находящихся в прямом подчинении министерства образования проводился в электронном формате.

Как сообщает четверг Тренд со ссылкой на Управление образования города Баку, для приема в первый класс средних общеобразовательных учебных заведений на 2019/2020 учебный год было получено 44 875 обращений. Из них 41 430 по поводу приема в среднюю школу, а 3 445 – в лицеи и гимназии.

Прием в средние общеобразовательные учебные заведения на 2019-2020 учебный год для обучения на иностранном языке проводился путем устного экзамена.

Отметим, что тестирование на обучение на иностранном языке проводилось комиссией в составе трех педагогов, в присутствии родителей или законных представителей детей. Приемные комиссии были организованы в девяти центрах в 12 районах Азербайджана. Для обеспечения прозрачности, в ходе экзамена велась видеосъемка.

(Текст: Черкашин Вячеслав. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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