Стартап БВШН занял второе место в NewSpace Business Accelerator

20 июня 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Недавно состоялся финальный этап (Demo Day) в рамках программы NewSpace Business Accelerator, совместно проводимый открытым акционерным обществом «Azercosmos» и инновационным центром «Social Innovation Lab» (Sil.), сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Начатый студентами БВШН Эльмаром Аскерзаде, Александром Оборовским, Мурадом Рагимовым и Гусейном Алиевым под руководством доцента школы Амира Вахшури стартап по их собственному проекту “SolarPCM”, занял второе место и удостоился первоначальной инвестиции в сумме 5000 манатов.

Для участия в программе, которая получила положительный отзыв со стороны стартап экосистемы, были отправлены 40 заявок из 5 стран. Из них 10 стартапов были избраны для участия в программе.

В период «Акселерации», который продлился между январем и маем этого года, участники были ознакомлены с работой спутников, офисной работой, были привлечены в техническое и деловое обучение, они также ознакомились с работой экспертов и менторов.

Наряду с вышесказанным, победители вместе «Azercosmos» примут участие на международных выставках и конференциях, получив таким образом возможность выставления собственной продукции на зарубежном рынке.

Основной целью программы “NewSpace” Business Accelerator является выявление стартап проектов в сфере аэрокосмических услуг, оказание поддержки их развитию и выставлению на зарубежных рынках.

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