Оштрафован председатель муниципалитета Сураханского района Баку

21 июня 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Зыхского муниципалитета Сураханского района Баку Кянан Насруллаев оштрафован за нарушение нормативных требований по управлению отходами.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, во время очередного рейда, проведенного сотрудниками регионального управления экологии и природных ресурсов № 11, выяснилось, что отходы в поселке Зых Сураханского района не были утилизированы должным образом.

По факту в отношении председателя муниципалитета Кянана Насруллаева был составлен протокол, а также наложен административный штраф в размере 2500 манатов. Также он должен будет обеспечить за короткий срок утилизацию отходов должным образом.

(Текст: Кямаля Мамедлы)

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