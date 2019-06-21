Гюндуз Исмайлов об издании религиозной литературы в Азербайджане

21 июня 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане стали меньше издавать религиозных книг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов, выступая на конференции «Отношение между государством и религией: успехи и перспективы».

Коснувшись вопроса сокращения объема выпуска религиозной литературы в стране Исмаилов сказал, что эту функцию взял на себя, действующий при Госкомитете, Фонд пропаганды духовных ценностей. В том числе, издаваемая за рубежом переводная религиозная литература печатается по его заказу.

Он отметил, что в 2017 году к публикации в стране было допущено 309 книг, а на издание четырех был наложен запрет. В 2018 году число изданых и запрещенных произведений религиозного характера составило, соответственно, 166 и 26.

По словам Исмагилова, число допущенных до импорта книг религиозного содержания в 2001 составило 17, а неразрешенных – одна « В 2017 году было импортировано 1477 книг, а 63 книги не были допущены в страну. А в 2018 году число разрешенных и запрещенных книг соотносилось, как 1652 к 52»

Исмаилов заявил, что в 2018-2019 годах в Госкомитет по делам с религиозными структурами было зарегистрировано 940 религиозных учреждений, тогда, как в 2017 - 760, а в 2006 году – 374.

Он пояснил, что условием для государственной регистрации религиозный общины является наличие 50 учредителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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