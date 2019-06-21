В Азербайджане зарегистрировано десятитысячное обращение в центр DOST

21 июня 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку 21 июня состоялось мероприятия по случаю регистрации десятитысячного обращения в первый центр Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Trend, обладателем десятитысячного обращения в первый центр DOST стал житель Сабаильского района столицы Мехман Насибов, который воспользовался услугами первого центра DOST с целью получения единовременной финансовой помощи.

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства Фарид Мамедов отметил, что на шестой неделе функционирования первого центра DOST по счастливой случайности обладателем десятитысячного обращения стал инвалид третьей группы Мехман Насибов. Говоря о деятельности центра, об обращениях граждан и об уровне обслуживания за прошедший период, председатель правления отметил, что регистрация десятитысячного обращения в столь короткий период является хорошим результатом.

Затем председатель правления агентства DOST вручил обладателю десятитысячного обращения символические подарки и карту для бесплатного пользования такси на сумму 100 манатов.

Мехман Насибов выразил удовлетворение относительно качества услуг, предоставляемых центром, которые осуществляются по принципу «одного окна» в условиях полной прозрачности и оперативности.

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