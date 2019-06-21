Шоколадная фабрика «Улдуз» представляет свою продукцию на Приморском бульваре на Organic Food Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начиная с пятницы и в последующие 3 дня, шоколадная фабрика «Улдуз» приглашает всех любителей шоколада на Фестиваль органических продуктов (Organic Food Festival).

Как сообщает в пятницу Тренд со ссылкой на фабрику, 21-23 июня в ходе первого фестиваля такого рода, фабрика, которая на протяжении 20-ти лет продавала свою продукцию через торговую сеть, на фестивале будет обслуживать потребителей напрямую.

Шоколадная фабрика «Улдуз», которая сотрудничает с бельгийской фирмой «Barry Callebaut», на фестивале представит гостям и потребителям широкий ассортимент шоколада, конфет, батончиков и подарочных коробок.

Главный экспонат фабрики батончики FAVO, считающиеся менее калорийными, изготовлены из натуральных ингредиентов. Батончики FAVO, входящие в разряд полезных продуктов, благодаря своим ингредиентам - злакам и небольшого количества чистого шоколада, будут представлены в двух видах - шоколадные и апельсиновые. Кроме того, участникам фестиваля на стенде «Улдуз» будут представлены молочные, шоколадные, карамельные и конфеты с желе, такие как, "Xonça", "Tango", "Coco ulduz" и "Sweet".

Также шоколадная фабрика «Улдуз» предложит потребителям подарочные коробки премиум-класса "Azerbaijan Chocolate" и "I Love Azerbaijan Chocolate", приготовленные по традиционным бельгийским технологиям по случаю 28 мая – Дня Азербайджанской Республики.

Отметим, что фабрика, первой среди продовольственных компаний Азербайджана получившая международные сертификаты стандарта продуктов питания, включая «Halal Food» и «Kocher», гарантирует, что ее продукция экологически безопасна и относится к разряду здоровой пищи.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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