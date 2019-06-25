В Азербайджане приостановлен прием заявлений по смене школ

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана электронизируется процесс смены школы учащимися, поэтому прием заявлений приостанавливается до первого августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

Учащиеся, которые хотят продолжить учебу за рубежом, в любое время могут получить документы из соответствующих органов управления образования и общеобразовательных учреждений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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