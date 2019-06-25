В Азербайджане приостановлен прием заявлений по смене школ

25 июня 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В общеобразовательных школах Азербайджана электронизируется процесс смены школы учащимися, поэтому прием заявлений приостанавливается до первого августа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

Учащиеся, которые хотят продолжить учебу за рубежом, в любое время могут получить документы из соответствующих органов управления образования и общеобразовательных учреждений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобразования: В средних школах Азербайджана будет больше вакантных мест учителей начальных классов
Общество 24 июня 16:40
Минобразования Азербайджана призывает к активному обсуждению проектов школьных учебников
Общество 24 июня 11:55
В Азербайджане начинается конкурс по приему на работу учителей
Общество 24 июня 10:39
В Азербайджане вырастут зарплаты непреподавательского состава школ
Общество 22 июня 09:10
В Азербайджане место работы сменили 1775 учителей
Общество 19 июня 17:02
В Азербайджане увлечение учащихся чтением - один из основных приоритетов минобразования
Общество 11 июня 12:50
Лента новостей
Шафига Мамедова возглавила конкурсную комиссию Музыкального театра
Культура 17:18
В Азербайджане применяется упрощенная схема выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий
Общество 17:17
С завтрашнего дня в Баку понизится температура
Общество 17:13
Археологи обнаружили в Китае астрономические артефакты возрастом 5 тыс. лет
Китай 17:11
КТК-Казахстан продлевает тендер на закупку запчастей и контрольно-измерительных приборов
Тендеры 17:08
Министерство экономики Грузии снизило прогнозный показатель импорта электроэнергии
Энергетика 17:06
Али Ахмедов о силе и мощи Азербайджанской армии
Политика 16:56
Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Черногорией
Экономика 16:46
Абэ и Путин по итогам встречи в Осаке откажутся от совместного заявления
Другие страны 16:46