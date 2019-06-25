С завтрашнего дня в Баку понизится температура

БАКУ /Trend/ - С 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха понизиться.

Как сообщает во вторник Trend , об этом сказал директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам директора, 26-27 июня, благодаря усилению северного ветра, температура воздуха в Баку и Абшеронском полуострове понизится на 2-3 градуса. Тагиева также добавила, что следующий жаркий период ожидаются с 28 по 29 июня.

Начиная с 30 июня, вновь усилится северный ветер. По предварительным данным, первые дни июля обещают быть относительно прохладными.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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