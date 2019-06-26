В Азербайджане 60 семей шехидов и инвалидов войны получили ключи от новых квартир

БАКУ /Trend/ - Сегодня 60 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны выданы ключи от новых квартир, сообщает в среду Trend.

Выступая на церемонии вручения ордеров на квартиры, замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил, что два социальных пакета в этом году позволили повысить минимальную зарплату почти вдвое - от 130 до 250 манатов, минимальную пенсию на 72,4 процента – от 116 до 200 манатов, и, в среднем, на 100 процентов повысить социальные пособия: «Существенно выросли зарплаты госслужащих, пенсии вынужденных переселенцев, стипендии студентов. Также были решены проблемные кредиты 800 тысяч граждан. Эти два социальных пакета оказали серьезную поддержку благосостоянию 4,2 миллиона граждан».

Замминистра напомнил, что благодаря особой заботе главы государства в прошлом году инвалидам было предоставлено втрое больше – 626 квартир: «В этом же году запланировано предоставить 800 квартир, из которых 60 предоставляются сегодня. В целом, до сегодняшнего дня лицам этих категорий предоставлено 6 714 квартир. Кроме того, если в прошлом году автомобилями были обеспечены 265 инвалидов войны, то в этом году им планируется предоставить в 3,2 раза больше – около 600 автомобилей, 150 из которых уже вручены. Таким образом, инвалиды войны уже получили до 6300 автомобилей».

Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявляемую заботу, за то, что им были предоставлены новые и удобные квартиры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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