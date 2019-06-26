Азербайджанский борец-вольник одержал чистую победу над армянским соперником

26 июня 2019 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 килограмм) начал с победы выступление на вторых Европейских играх «Минск 2019», сообщает в среду Trend.

На встрече в 1/8 финала он одержал победу над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0. Таким образом, он получил путевку в ¼ финала, где встретится с белорусским борцом.

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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