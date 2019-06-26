Еще один азербайджанский борец прошел в 1/4 финала II Евроигр в Минске

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Нурмагомед Гаджиев победил в 1/8 финала вторых Европейских игр в Минске представителя Польши Радослава Барана, сообщает в среду Trend.
Гаджиев победил польского «вольника» со счетом 8:0, сумев выйти в 1/4 финала.
Отметим, что до него борец Гаджи Алиев во встрече в 1/8 финала одержал верх над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0, также пройдя в четвертьфинала.
Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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