Еще один азербайджанский борец прошел в 1/4 финала II Евроигр в Минске

26 июня 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Нурмагомед Гаджиев победил в 1/8 финала вторых Европейских игр в Минске представителя Польши Радослава Барана, сообщает в среду Trend.

Гаджиев победил польского «вольника» со счетом 8:0, сумев выйти в 1/4 финала.

Отметим, что до него борец Гаджи Алиев во встрече в 1/8 финала одержал верх над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0, также пройдя в четвертьфинала.

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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