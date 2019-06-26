Два азербайджанских борца вышли в полуфинал II Евроигр в Минске

26 июня 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 килограммов) в тяжелой схватке победил в 1/4 финала белорусского спортсмена Георгия Колиева со счетом 7:5, и вышел в полуфинал вторых Европейских игр в Минске, сообщает в среду Trend.

Сегодня Гаджи Алиев во встрече в 1/8 финала уже одержал верх над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0, пройдя в четвертьфинал.

В полуфинале Алиев встретится с украинцем армянского происхождения Гором Оганесяном.

В полуфинал также вышел и другой наш борец - Нурмагомед Гаджиев, победивший в четвертьфинале грузина Элизбара Одикадзе (7:3).

В полуфинале он встретится с грузином из Украины Мурази Мчедлидзе.

Нурмагомед Гаджиев (97 килограммов) победил в первом поединке Радослава Барана из Польши

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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