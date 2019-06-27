Парламент Азербайджана увеличил денежное обеспечение судей

БАКУ/Trend/ - Повышается месячное денежное обеспечение судей, предоставляемое для оплаты расходов, связанных с исполнением полномочий.

Как передает Trend, этот вопрос был отражен в поправке к закону «О судах и судьях», обсуждённой на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, судьям будет ежемесячно предоставляться освобожденное от налогов ежемесячное денежное содержание в размере 25 процентов должностного оклада, для покрытия расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей.

Так, в соответствии с действующим законодательством, в этом качестве судьям Верховного суда доплачивается сумма в размере 25 процентов; апелляционных судов - в размере 20 процентов; судьям первой инстанции - в размере 15 процентов заработной платы.

Согласно предложенной поправке, размеры денежного обеспечения судей уравнивается, иными словами, сумма доплаты судьям апелляционных судов, увеличивается на 5%, а с судов первой инстанции - на 10%.

Проект был принят в результате голосования в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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