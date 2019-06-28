Что угрожает девушкам, одевающим короткие юбки и высокие каблуки? (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Современная сеть СТО с высококвалифицированными сотрудниками, работающая по европейским стандартам “Mayson Car Club” – стала предметом бурных обсуждений в масс-медиа и социальных СМИ, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Несколько дней назад в «желтой» прессе началось обсуждение новости о женской вакансии в автосервис, вызвавшей в итоге сексистские и принижающие свободы женщин комментарии. По мнению представителей копании, таким образом низко-рейтинговые журналисты пытаются завоевать себе популярность издеваясь над проблемами общества.

Если одни, «известные» СМИ удовлетворились простым искажением информации, вырывая данные из контекста и представляя их под неверным углом, то другие пошли куда дальше – способствовали своими публикациями проявлению сексизма, унижения женских прав и свобод, а так же разделению общества на «хороших» и «плохих» мужчин. Вот например жунласит «ХХХ» СМИ прямым текстом спросил о том, что Азербайджанские мужчины могут представлять угрозу для девушек одевающих короткие платья или высокие каблуки.

Получается что местные мужчины с более чем 2000 летней историей, высокой культурой и светскими взглядами должны по какимто, возможно понятным только автору этого вопроса причинам, представлять угрозу для женщин которые сами выбирают себе стиль одежды. Сразу вспоминается гонение инакомыслящих в средние века.

Конечно, в итоге эти СМИ получили свой черный рейтинг, но что они добились вызвав поток грязи в адрес женщин так и не понятно. С одной стороны – подобные новости пугают туристок, приезжающих к нам со всего света, с другой стороны производят раскол в обществе на мужской и женские лагеря, провоцируя неправомерные обсуждения. Поэтому руководство компании Mayson выступает с осуждением подобного поведения и призывает все СМИ повышать уровень нравственности, а не снижать его в угоду своих собственных интересов.

PR служба компании напоминает что Mayson руководствуясь высокими международными стандартами и опираясь на приоритет качества обслуживания клиентов проводит набор кандидатов на должности в автосервисе в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

«У врачей, учтителей, космонавтов и многих других профессий есть свои виды униформы, и это вполне нормально в цивилизованном обществе. Обычно требования к дресс-коду бывают обусловлены маркетинговыми исследованиями или же потребностями самой вакансии.

В соответствии с Конституцией Азербайджана, в частности по свободам и правам граждан, а также действующему законодательству Mayson Car Club всегда вне зависимости работник это или клиент, советует соблюдать равноправие. Мы используем одни из самых лучших Американских и Европейских практик управления людскими ресурсами, которые хотелось бы, что бы были применимы на всей территории Азербайджана и в других компаниях тоже.

Мы гордимся каждым из наших работников, и хотим заметить, что относимся негативно к попыткам унизить женские права и достоинства в обществе с помощью неправомерных обсуждений и «навешивания ярлыков».

Для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов, вне зависимости от их пола, возраста, вероисповедания и других признаков мы, в наших сервисных автоцентрах, обслуживаем практически все виды легковых машин: быстро, качественно и надежно».

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