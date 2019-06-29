В районах Азербайджана ожидаются ливни и град

29 июня 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, без осадков сообщает Trend в субботу со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем - 24-27, в Баку ночью - 20-22, днем - 25-27 градуса тепла. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Атмосферное давление увеличится с ниже нормы - 750 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) подует северо-западный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) подует сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 24-25 градуса.

В районах страны ожидаются временами дожди, местами ливни, возможен град. Местами будет усиливаться западный ветер. Ночью 18-23, днем 29-34, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градусов тепла.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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