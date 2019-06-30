Ислам Аббасов выиграл серебряную медаль II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) выиграл серебряную медаль вторых Европейских игр, которые проходят в столице Беларуси - Минске, сообщает в воскресенье Trend.

Азербайджанский борец в финальной схватке уступил представителю Украины Жану Беленьюку (1:3).

Отметим, что азербайджанская сборная по борьбе греко-римского стиля завершила выступление на вторых Европейских играх двумя медалями.

(Текст: Али Гасымов)

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