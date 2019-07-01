Состоялся концерт Шекинского фольклорного ансамбля

1 июля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках десятого Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" 30 июня в Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Шекинского фольклорного ансамбля.

На концерте участвовали представители Исполнительной власти города Шеки, Союза композиторов Азербайджана, приглашенные гости и любители музыки.

Шекинский фольклорный ансамбль был создан по инициативе директора Шекинской детской художественной школы Эльдара Раджабова в 2017 году. Участники ансамбля играют на таких старинных народных музыкальных инструментах как тар, уд, чагане, кяманча, топуз, баш тар, канун, нагара, балабан и другие. Впервые ансамбль выступил в 2018 году на мероприятии, посвященном столетию Азербайджанской Демократической Республики, далее на 80-летии художественной школы, а также на других мероприятиях государственной значимости.

В конце концерта ансамблю был вручен официальный символ фестиваля.

Согласно программе фестиваля, вечером 30 июня в Шекинском государственном драматическом театре была поставлена вокально-хореографическая композиция Фирангиз Ализаде "Посвящение Насими".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Команды Бакинской высшей школы нефти стали победителями III Олимпиады по робототехнике
Общество 11 июня 18:06
Концерты на фоне архитектурных памятников – в Шеки стартует музыкальный фестиваль (ФОТО)
Культура 25 июня 2018 19:22
На фестивале "Шелковый путь" выступил грузинский детский хореографический ансамбль (ФОТО)
Общество 1 июля 2017 01:32
На фестивале "Шелковый путь" выступила иранская танцевальная группа (ФОТО)
Общество 30 июня 2017 00:53
"Шелковый праздник" в Шеки: представлена программа фестиваля (ФОТО)
Культура 22 июня 2017 15:40
Представлена программа Международного фестиваля "Шелковый путь-2016"
Культура 23 июня 2016 14:45
Лента новостей
Внесены изменения в график авиарейсов Нур-Султан-Стамбул
Туризм 11:06
При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Иране погиб один человек (ФОТО)
Происшествия 11:04
Иран согласится на продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев
Другие страны 11:04
Студенты Бакинской высшей школы нефти повысят квалификацию за рубежом (ФОТО)
Общество 11:03
В Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Общество 10:58
Делегация Туркменистана принимает участие в работе океанографической комиссии ЮНЕСКО
Туркменистан 10:52
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на июль
Общество 10:47
В январе–мае Турцию посетили около 700 тысяч туристов из Грузии
Туризм 10:40
В Баку будет принята Декларация 43-я сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 10:37