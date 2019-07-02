Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-23, днем - 27-32, в Баку ночью - 19-21, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 760 до 758 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 55-65, днем - 30-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) подует умеренный юго-западный ветер, температура морской воды - 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана без осадков, подует западный ветер.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 8-13, днем 18-23 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.