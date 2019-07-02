В Азербайджане пройдет перепись населения

2 июля 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого октября текущего года в Азербайджане начнется перепись населения, сказал во вторник Trend председатель Госкомстата Таир Будагов.

Глава комитета отметил, что идет надлежащая подготовительная работа для проведения переписи.

Он подчеркнул, что процесс переписи населения длится 10 дней. «Включение результатов переписи в программное обеспечение, публикация обобщенных данных продлиться до июля 2022 года, - отметил Будагов..

Будагов напомнил, что перепись населения проводится каждые 10 лет.

Отметим, что перепись населения проводится по указу Президента Азербайджана.

Последняя перепись населения была проведена 13-22 апреля 2009 года. Общая численность населения Азербайджана, согласно ее результатам, составила 8,922,447 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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