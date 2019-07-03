В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)

3 июля 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Наш двор», направленного на благоустройство дворов, и осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, состоялось открытие очередного двора, сообщает в среду Trend со ссылкой на IDEA.

Второго июля был передан жильцам очередной благоустроенный двор по улице И. Гашимова, 8 в Бинагадинском районе Баку, где в окрестных зданиях проживает две тысячи жителей.

Отметим, что проект "Наш двор" нацелен на благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни жителей, создание для них комфортных условий.

В благоустроенном в рамках проекта очередном дворе созданы условия для передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. С целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп и эффективной организации досуга молодежи на территории двора создана футбольная мини-площадка, детская игровая площадка, место для игры в шахматы, установлены четыре спортивных тренажеров и 16 скамеек.

Учитывая пожелания жильцов, во дворе установлены фонарные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с реабилитацией существующих зеленых насаждений, на территории двора посажено 50 новых деревьев, и на территории площадью 1735 квадратных метров заложена новая озеленительная полоса.

Двор, переданный жителям в Бинагадинском районе, стал 25-м благоустроенным в рамках проекта двором.

Этот проект планируется реализовать во всех районах Баку.

В связи с этим IDEA просит представлять в Объединение информацию и рекомендации о дворах в Баку, нуждающихся в благоустройстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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