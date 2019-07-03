Азербайджанские ковры из Лувра впервые экспонируются в Баку в рамках сессии ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азербайджанском музее ковра с сегодняшнего дня организована выставка «Культурное наследие Азербайджана в Луврском музее», сообщает в среду Trend .

Выставка продолжится до 30 сентября.

В Баку впервые экспонируются три уникальных экспоната, выставляемых в постоянной экспозиции всемирно известного Луврского музея.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что связи между Азербайджанским музеем ковра и Луврским музеем находятся на высоком уровне. В Лувре и других зарубежных музеях хранится достаточно много экспонатов, связанных с Азербайджаном. Министр отметил, что в Азербайджанском музее ковра демонстрируются три азербайджанских ковра, которые хранятся в Лувре.

«Отрадно, что в таком всемирно известном музее как Лувр, хранятся азербайджанские ковры. И знакомя с этим фактом гостей и посетителей, мы популяризируем азербайджанскую культуру», - добавил Гараев.

Выступая на мероприятии, посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез сказала, что это является показателем сотрудничества между двумя странами: «Это уникальное мероприятие между Лувром и Азербайджанским музеем ковра очень интересно для всех, и сегодня мы вновь раскрываем для себя эти ковры. Это мероприятие демонстрирует отношения между Парижем и Баку».

Проект является вкладом Азербайджанского музея ковра по реализации «Госпрограммы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане на 2018-2022 годы»

Выставка проводится при организации министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского музея ковра, посольства Франции в Азербайджане, Луврского музея, Азербайджано-французского университета и ЗАО "Silk Way West Airlines".

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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