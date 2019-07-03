Студенты из Нигерии будут обучаться в Бакинской высшей школе нефти

БАКУ/Trend/ - В результате сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и институтом образования и исследований ООН (UNITAR), семь студентов из Нигерии в 2019-2023 учебных годах будут обучаться по специальности нефтегазовая инженерия в бакалавриате БВШН. Обучение студентов будет осуществляться за счет выделенных ООН грантов в рамках проекта «Повышение кадрового потенциала в нефтегазовой промышленности Нигерии», сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Это стало известно во время встречи, проведенной между ректором БВШН Эльмаром Гасымовым, заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором института образования и исследований ООН Нихил Сет и постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в Женеве и других международных организациях Вагифом Садыговым.

Господин Нихил Сет выразил удовлетворенность сотрудничеством с БВШН, отметив, что высшая школа является передовой в области инженерного образования. Следует отметить, что качественное образование в области инженерии в БВШН, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав школы, возможность прохождения производственной практики студентами БВШН в зарубежных компаниях, различные программы сыграют существенную роль в профессиональном становлении нигерийских студентов.

Господин Сет выступил с инициативой о получении образования студентами из Кении и Танзании, также богатыми ресурсами, в БВШН. Такая перспектива была обсуждена во время встречи.

Ректор Эльмар Гасымов высоко оценил инициативу гостя и, отметив факт поддержки государством социальных проектов ООН, заявил о готовности к сотрудничеству и в этой сфере. Ректор также подчеркнул, что в БВШН применяют учебные программы британского университета Хериот-Ватт, и что студенты БВШН проходят практику в ведущих компаниях.

Говоря о том, что места проживания и спортивно-оздоровительный комплекс в кампусе БВШН являются необходимыми для привлечения иностранных студентов, ректор БВШН подчеркнул, что высшая школа, отвечающая международным стандартам, готова принимать студентов из любой страны мира.

Постоянный представитель Азербайджанской Республики в отделении ООН в Женеве и других международных организациях Вагиф Садыгов заявил, что осуществление проекта на примере БВШН имеет огромное значение как для Азербайджана, так и для UNITAR. Одновременно, заостряя внимание на идее увеличения стипендий для обучения иностранных студентов в Азербайджане, Вагиф Садыгов отметил, что это станет очень важным шагом для страны с стратегической точки зрения. Обсудив детали программы, стороны пришли к общему согласию. Затем была сделана памятная фотография.

Обучение студентов из Нигерии в БВШН будет осуществляться на основе подписанного меморандума с UNITAR. Основная цель меморандума - получение образования студентами из Нигерии по специальности нефтегазовая инженерия для того, чтобы в дальнейшим они стали высококвалифицированными специалистами нефтяного сектора Нигерии.

Согласно условиям меморандума о взаимопонимании, предусматривается сотрудничество между БВШН и UNITAR в проведении семинаров, осуществлении совместных проектов, изучение областей, представляющих взаимный интерес.

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