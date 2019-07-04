Назначен новый военный прокурор Баку

4 июля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полковник юстиции Рзаев Ильяс Рамиз оглу назначен новым военным прокурором города Баку, сообщает в четверг Trend.

Приказ об этом подписал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

Это подтвердил в четверг Trend старший помощник военного прокурора республики, глава пресс-службы военной прокуратуры Азербайджана, советник юстиции Фирад Алиев.

Ранее Рзаев работал начальником отдела надзора над исполнением законов в военных тюрьмах и следственных органах Вооруженных сил Военной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, что приказом генерального прокурора бывший военный прокурор города Баку, полковник юстиции Имран Алескер оглу Ахмедов был назначен военным прокурором Лянкярани.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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