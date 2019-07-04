Управление мусульман Кавказа: Квота Азербайджана на Хадж почти заполнена

4 июля 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Квота Азербайджана на паломничество Хадж, в размере 1400 человек, почти заполнена.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управления мусульман Кавказа. По данным источника, число обращений для паломничества Хадж превысило 1360 человек.

Отмечается, что, в этом году, как обычно, женщины составляют сорок процентов паломников. В настоящее время продолжается прием документов, который продлится до исчерпания квоты или начала паломничества.

Напомним, что отправка паломников в Хадж планируется с первого по шестое августа, и их возвращение в Азербайджан - с 21 по 25 августа.

Стоимость паломничества в этом году - 4285 долларов.

Официальный курс на четвёртое июля - 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльчин Мехдиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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