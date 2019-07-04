ДП Азербайджана обратилась с предупреждением к водителям в заграничных поездках

БАКУ/Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции (ГУДП) обратилось к водителям, совершающим поездку заграницу.

ГУДП, с целью осведомления физических и юридических лиц, осуществляющих международные грузо и пассажироперевозки, а также граждан планирующих совершить заграничные поездки сообщает, что в законодательные акты о правилах дорожного движения Грузии и Болгарии внесен ряд поправок.

И затронули административные взыскания, ограничение движения и предельно допустимые значения параметров веса и габаритов транспортных средств определенной категории.

Подробная информация об этом доступна в сети - в решении грузинского правительства № 393 от первого июля текущего года, а также в документах соответствующего агентства Болгарии.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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