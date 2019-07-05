Минтруда Азербайджана и ПРООН поддержат 550 инвалидов создать бизнес (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проект «Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально уязвимых групп населения», совместно начатый министерством труда и социальной защиты населения и Программой развития ООН (ПРООН), способствует тому, что 550 инвалидам будет оказана поддержка в создании устойчивого бизнеса в сфере самозанятости, сообщает в пятницу Trend в министерстве.

Во время встречи, проведенной в минтруда с главным специалистом по занятости ПРООН Весной Жутеска Бишевой и советником азербайджанского офиса ПРООН Лейлой Фатхи, состоялся обмен мнениями по ситуации выполнения проекта и предстоящих работах.

Было отмечено, что в 12 городах и районах страны, отобранных для реализации пилотного проекта, уже объявлено об отборе участников проекта среди лиц с инвалидностью, состоящих на учете в органах занятости. Также было отмечено, что было бы целесообразно, если для оперативного информирования лицам с инвалидностью будут отправляться sms-уведомления. Кроме того, была отмечена важность ускорения работ, связанных по приглашению квалифицированных специалистов соответствующей сферы для участия в проекте.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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