Рамиль Гасымов: Сегодня жить и созидать в Баку - большая честь (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня во всех слоях общества, как никогда прежде, царит высокий моральный дух, патриотизм и уверенность в завтрашнем дне. Конечно же, представители искусства играют особую роль в воспитании этих чувств.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал известный вокалист, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов

"Азербайджанская армия находится в числе самых сильных армий мира. Всем известна ее мощь и доблесть. Думаю, что деятели искусства в своем репертуаре должны уделять особое место теме патриотизма», - сказал артист.

Гасымов заявил, что в нашей стране на государственном уровне оказывается забота и поддержка деятелям искусства: "Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева проявляют особую заботу и и оказывают поддержку деятелям искусства. В то же время, пропаганда со стороны Фонда Гейдара Алиева нашей культуры на международных мероприятиях, организация гастролей по всему миру, а также концертов известных музыкантов мирового масштаба в нашей стране, значительно содействуют развитию искусства в Азербайджане.

Благодарю Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказываемую деятелям культуры и искусства заботу и поддержку», - сказал Гасымов.

Заслуженный артист отметил, что жемчужина Азербайджана – Баку, меняется из года в год, туристы посетившие Баку пять лет назад теперь не узнают его:

«От всей души вам говорю, что жить и созидать сегодня в Баку - большая честь».

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.