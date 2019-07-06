В Азербайджане в разгаре уборочная страда

БАКУ/Trend/ - На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В этом году на территории Азербайджана зерновыми было засеяно 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров отведено под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

По состоянию на пятое июля, в целом, зерно убрано на площади 853866,7 гектара, на 327339 гектарах - ячмень, и на 526527,7 гектара – пшеница. Всего на сегодняшний день по стране убрано 2715634,2 тонны зерна, средняя урожайность составляет 31,8 центнера с гектара.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском, Гёкчайском, Нефтчалинском и Агджабединском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, и Физулинском районах.

Так, из засеянных ячменем 12195 гектаров на территории Шемахинского района урожай собран на 10479 гектарах, а из 29630 гектаров пшеницы сжато 21539 гектаров. Урожайность в районе ячменя составила 17 центнеров с гектара, а пшеницы - 20 центнеров с гектара.

В Джалилабадском районе из засеянных ячменем 4509 гектаров уже убрано 4460 гектаров, а из засеянных пшеницей 54908 гектаров убрано 47742 гектара. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 35,2 и 37,1 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке зерновых достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Тертерском районах: