Гимнастка Марина Некрасова на XXX летней Универсиаде завоевала для Азербайджана первую золотую медаль

8 июля 2019 15:34 (UTC+04:00)

Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова на XXX Всемирной летней универсиаде, проходящей в итальянском Неаполе, вписала в актив нашей сборной первую золотую медаль.

7 июля состоялись финальные соревнования по спортивной гимнастике. Наша спортсменка Марина Некрасова, набрав 14 баллов в упражнениях в опорных прыжках, выиграла золотую медаль, опередив россиянок Лилию Ахаимову(13,975) и Татьяну Набиеву (13,925), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В этих соревнованиях участвовали 51 спортсмен из 28 стран.

В мужских же соревнованиях наш гимнаст Иван Тихонов в упражнениях по многоборью определился на 11-м месте с 79, 600 балла.

На соревнованиях по художественной гимнастике, проходящей в рамках Универсиады, Азербайджан будет представлять Зохра Агамирова.

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