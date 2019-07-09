Футбольный турнир Carlsberg Summer Cup 2019 объединяет азербайджанский бизнес

9 июля 2019 17:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В столице Азербайджана проходит первый футбольный турнир Carlsberg Azerbaijan, в котором принимают участие команды, представляющие крупные азербайджанские компании разных секторов рынка, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В турнире Carlsberg Summer Cup 2019 принимают участие команды PASHA Life, Japan Tobacco International (JTI), Soliton, British American Tobacco (BAT), Bakcell, Access Bank, Caspian Engineering Solutions (CES), Holcim, Caspian Tech, Antaris, Medical Plaza и Carlsberg Azerbaijan. Они состоят из сотрудников, не равнодушных к футболу и готовых сражаться за цвета своей компании. Поддержку участникам оказывают близкие, родные и коллеги. Турнир проводится на полях Теннисной академии в г. Баку.

Групповой этап турнира состоялся 29-30 июня, а 6-7 июля прошли игры четвертьфинала. За выход в полуфинал поборолись следующие пары: JTI – BAT, Access Bank – Soliton, CES – Antaris, Medical Plaza – Holcim. Полуфиналистами турнира стали: BAT, Access Bank, CES и Medical Plaza. Игры полуфинала состоятся 13 июля, а победитель турнира будет определен на финальном матче 14 июля.

«Футбол – наша страсть, ведь не случайно Carlsberg является многолетним партнером ФК Ливерпуль и в прошлом неоднократно поддерживал крупные международные футбольные турниры. Одним из важнейших приоритетов нашей компании является здоровье и безопасность. Спорт – это здоровье! Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, играйте в футбол. Футбол объединяет, вдохновляет и дарит позитивные эмоции!», – отметил Вячеслав Мальцев, Генеральный Директор Carlsberg Azerbaijan.

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