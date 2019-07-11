В Баку начал работу II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе» (ФОТО)

11 июля 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начал работу II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе», совместно организованный Азербайджанским институтом теологии, Исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) и Институтом востоковедения имени академика Зии Буниятова АН Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Институт теологии.

В начале участники симпозиума, посетив Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева, и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив цветы к их могилам

Гости также почтили память героических сынов Родины на Аллее шехидов, возложив цветы к их могилам.

Отметим, что II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе» проходит в Баку 11-12 июля.

В рамках симпозиума запланированы выступления ученых, исследователей и экспертов, работающих в Турции, России, Грузии, Иране, Украине, Казахстане, Узбекистане, Молдове, США, Австралии, Египте, Саудовской Аравии и на Кавказе по теме исламской цивилизации.

Напомним, что I Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе» был проведен в Баку 9-11 декабря 1998 года по распоряжению великого лидера Гейдара Алиева от 22 февраля 1998 года.

В мероприятии доклады более 100 докладчиков будут заслушаны на 11 панелях.

Материалы конференции будут изданы в виде книги.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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