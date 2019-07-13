В выходные в Баку сохранится ветреная погода, осадков не ожидается

13 июля 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На выходных в горных районах Большого и Малого Кавказа ожидаются переменные дожди, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в предгорных районах составит 30-35, в горных районах 18-23 градуса тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе осадков не ожидается, однако завтра ночью временами возможны дожди. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В районах Арана будет преимущественно без осадков, но в воскресенье ночью в отдельных местах возможны дожди. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит 32-37 градусов тепла.

К сведению гостей столицы - в выходные в Баку будет преобладать ветреная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит 27-31 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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