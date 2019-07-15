Бакметрополитен: В метро действует специальная служба для инвалидов

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" прокомментировало информацию об отсутствии условий для инвалидов на входах в станции метро, передает в понедельник Trend.

Руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов сообщил, что уже несколько месяцев действует соответствующая специальная служба.

«В средствах массовых информаций публикуется достаточно информации об этом. Таким образом, инвалиды, а также люди, которые по другим причинам не могут самостоятельно спускаться по лестницам и эскалаторам могут воспользоваться специальной службой метрополитена. Граждане могут заказать эту услугу через мобильное приложение. Услугу нужно заказать заранее, от 24 до одного часа. Заказавшее услугу лицо встречается у входа в метро и сопровождается до вагона, где также созданы соответствующие условия. Хочу особо подчеркнуть, что метрополитен приобрел инвалидные коляски. Также мы ведем мониторинги этой службы. В будущем планируется ее усовершенствование и развитие», - сказал он.

Представитель метрополитена добавил, что лица, распространяющие эту информацию либо не знают о наличии службы, либо делают это по другой причине.

«У нас есть такая служба и граждане свободно ею пользуются», - сказал представитель Бакметрополитена.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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