Министерство сельского хозяйства: На рынках Азербайджана нет импортных арбузов

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что в Азербайджане продаются импортные арбузы, безосновательны, сказал во вторник Trend заведующий отделом информационного обеспечения и связей с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, в первые пять месяцев этого года отдельные предприниматели ввезли в страну 246 тонн дынь и папайи.

«Арбузы импортировались в зимние месяцы, в июне и июле в страну не ввозились арбузы из-за рубежа», - сказал он.

Гусейнов отметил, что в столице и регионах сегодня цены на арбузы вдвое дешевле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Сейчас цена арбуза непосредственно с грядки составляет 0,21-0,25 маната, розничная цена в Баку и крупных городах – 0,35-0,45 маната. В прошлом году в июле розничная цена на арбуз составляла 0,70-0,90 маната. Сейчас на рынках продается местный тепличный арбуз. Сбор урожая арбуза с открытых участков начнется в ближайшие дни, просто сбору мешают осадки, которые продолжаются в регионах. Вскоре ожидается снижение цен».

В заключение завотделом добавил, что в сравнении с 2018 годом, в этом году площади, где выращиваются арбузы, увеличены на 300 гектаров, и в настоящее время бахчевые занимают 15 100 гектаров земли.

«В сравнении с прошлым годом средняя урожайность бахчевых на 2 центнера выше (158 ц/га), и составляет 160 ц/га. На сегодняшний день урожай собран на 14,1 % всей площади засеянных бахчевыми», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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