Минсельхоз Азербайджана прогнозирует снижение цен на овощи и фрукты

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день большинство сельскохозяйственных культур в торговой сети Азербайджана выращено в теплицах. В связи с погодными условиями созревание урожая на открытой почве запаздывает.. Непогода затрудняет созревание и сбор овощей и фруктов на открытых площадях, что сказывается на ограниченном предложении на рынке.

Об этом во вторник сказал Trend завотделом по информационному обеспечению и связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

Он отметил, что уменьшение осадков позволит начать массовый сбор урожая. «После того, как начнется массовый сбор, поставка продукции на рынки с открытых площадей увеличится, поэтому, в скором времени ожидается существенное снижение цен», - сказал он.

По словам Гусейнова, подобное наблюдалось и прошлые годы. «К примеру, в 2017 году, опять из-за погодных условий, помидоры созревали позже, но после нормализации погоды объем предложения сразу вырос, и цены заметно упали», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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