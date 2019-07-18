БАКУ/Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 942 религиозных общины, в том числе, 35 неисламских.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, в ходе встречи с послом по специальным поручениям в сфере религиозной свободы Госдепартамента США Сэмом Браунбэком, в рамках Конференции министров по продвижению религиозной свободы, организованной в Вашингтоне.

Гурбанлы подробно проинформировал посла о нашей стране, модели отношений государство-религия, основоположником которой является великий лидер Гейдар Алиев, и которая успешно развивается под руководством Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что толерантность и мультикультурализм, развитию которых и сегодня успешно содействует государство, имеют в нашей стране глубокие корни и богатую историю. Отметив, что в Азербайджане зарегистрировано 942 религиозных общин, в том числе 35 неисламских, председатель комитета сообщил, что несмотря на то, что Азербайджан является светским государством, правительство всегда оказывает заботу и внимание религиозным конфессиям.

В ходе встречи Гурбанлы также проинформировал посла о том, что на оккупированных территориях Азербайджана, в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, уничтожаются религиозно-исторические памятники.

В свою очередь Браунбэк сказал, что США заинтересовано в сотрудничестве с Азербайджаном. Также, вспомнив встречу с великим лидером Гейдаром Алиевым, он отметил, что впечатление о ней навсегда оставили след в его памяти. В то же время он с удовлетворением отметил мирное сосуществование различных конфессий и народов, а также внимание и заботу в отношении еврейской общины, которая находится в Азербайджане многие века.

В заключение, Браунбэку была представлена литература, изданная при поддержке госкомитета, о деятельность религиозных общин, традициях толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

Отметим, что Сэм Браунбэк был сенатором США в 1996 – 2011 годах и губернатором штата Канзас в 2011- 2018 годах. В 2018 году он назначен президентом Трампом на должность посла по специальным поручениям в сфере религиозной свободы Госдепартамента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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