График соревнований первого дня XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Азербайджане стартует еще одно значимое состязание - XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Как сообщает в воскресенье Trend, игры начнутся сегодня в 9:00.

В первый день соревнований намечено проведение состязаний по двум видам спорта - теннису и борьбе.

Первый турнир состоится в Бакинской теннисной академии. В нем примут участие четыре наших спортсмена – два парня и две девушки.

Теннис(индивидуальные игры)

09:00 – 17:00

Алина Гусейнова, Полина Дробишова, Кянан Гасымов, Тамерлан Азизов.

В первый день соревнований также четыре азербайджанских спортсмена включатся в борьбу. В спортивном дворце имени Гейдара Алиева четыре азербайджанских борца будут состязаться за призовые места.

Борьба (предварительный раунд)

10:30 – 13:30

Вольная борьба: Мурад Хагвердиев (45 килограммов), Абульфаз Насиров (55 килограммов);

греко-римская борьба: Фарид Садыхлы (45 килограммов), Нихат Мамедли (55 килограммов).

Борьба (финальный раунд)

16:00 – 17:30

Таким образом, в первый день турнира будут разыгрываться 4 комплекта медалей.

Напомним, что турнир, который состоится с 21 по 27 июля, проводится на 12 спортивных объектах.

На фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участвующих парни, 48 процента девушки. Спортсмены борются за 135 комплектов медалей. Для призеров приготовлено в общей численности 930 медалей, в том числе 300 золотых, 300 серебряных и 330 бронзовых.

На фестивале Азербайджан представляют 122 спортсмена

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены борются в десяти видах спорта – гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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