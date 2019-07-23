Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

23 июля 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, северный ветер ночью и утром временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 755 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру на некоторых горных территориях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможен град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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