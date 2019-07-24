Тренер из Ирландии рассказала о высоком уровне организации EYOF Baku 2019

БАКУ/Trend/- XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "EYOF Баку 2019" “сделан со вкусом”, сказала Trend тренер сборной Ирландии по спортивной гимнастике Салли Баттли .

«Фестиваль очень профессионально организован. Это событие сделано со вкусом. Я думаю, что действительно важно проводить подобные соревнования, где вы работаете с молодыми людьми, на высоком уровне. С этой точки зрения все просто отлично. Персонал и справочная служба очень полезны. Соревнования всегда проходят вовремя », - отметила она.

Баттли заявила, что этот фестиваль станет отличной практикой для гимнасток.

«Этот опыт нельзя объяснить гимнасткам. Вы должны быть здесь, чтобы пройти соревнования, тренировки и разминки. Я думаю, в ближайшие 4-5 лет гимнастки осознают всю пользу этого », - добавила она.

Наконец, она оценила качество Национальной арены гимнастики: «Мне действительно понравилась эта арена. Она огромна, но при этом, здесь очень дружелюбная атмосфера».

В среду, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Текст: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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