В Азербайджане будет рассмотрен вопрос обязательного наркологического обследования призывников и военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет рассмотрен вопрос об обязательном прохождении наркологического обследования призывниками и военнослужащими, проходящими действительную военную службу.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в "Плане мероприятий по реализации "Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы".

В Плане мероприятий отмечается, что целью рассмотрения данного вопроса является раннее выявление и профилактика наркомании. Предусматривается, что эта работа будет проводиться Кабинетом министров, министерством внутренних дел, министерством здравоохранения, министерством юстиции, Государственной службой по мобилизации и призыву на воинскую службу.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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