В регионах Азербайджана несколько сел остались без газа (ФОТО)

25 июля 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В некоторых селах Бейлаганского и Шабранского районов возникли перебои в газоснабжении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", газопроводная линия в сел Дуньямаллар и Имамвердилер Бейлаганского района была повреждена трактором, вследствие чего с 13:10 была остановлена подача газа 2500 абонентам.

Также в селе Синджанбояд Шабранского района газовую линию повредил автомобиль. Временно без газа остались 85 абонентов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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