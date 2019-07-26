Азербайджанская пловчиха завоевала путевку в полуфинал EYOF Baku 2019

26 июля 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Марьям Шейхализадехангах завоевала путевку в полуфинал в дисциплине по плаванию вольным стилем на дистанции 50 м, сообщает в пятницу Trend.

Показав результат в 26.72 секунды, она получила возможность продолжить борьбу.

Первой доплыла до финиша сербская спортсменка (25.64 секунды).

Полуфинал и финал соревнований по плаванию вольным стилем среди девушек состоится во время вечерней сессии.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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