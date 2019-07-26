Серебряная медаль далась нелегко - Самед Мамедли

26 июля 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Серебряная медаль далась нелегко, сказал в пятницу Trend азербайджанский гимнаст Самед Мамедли, занявший второе место на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин в упражнениях на гимнастическом коне в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019".

«На самом деле было тяжело, я старался делать все на максимум. Результат мог быть лучше, на следующих стартах постараюсь его повысить. По итогам фестиваля оцениваю свое выступление как среднее, считаю, что мог выступить лучше. Нужно больше работать, чтобы добиться высот», - сказал он.

По словам азербайджанского гимнаста, чтобы завоевать «золото» ему не хватило уверенности.

«Скажу, что родные стены очень помогают. Сегодня за меня болела вся моя семья. После выступления тренер похвалил и сказал, что надо еще работать», - добавил Мамедли.

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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