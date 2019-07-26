EYOF Baku 2019: На соревнованиях по спортивной гимнастике все учтено до мельчайших деталей – зрительница из Турции

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований по спортивной гимнастике в рамках фестиваля "EYOF Baku 2019" прекрасная, сказала Trend зрительница из Турции Шейма Кендирджи.

«Моя дочь Джемре Кендирджи участвовала в соревнованиях по спортивной гимнастике, но, к сожалению, в финал не прошла. Отмечу, что организация соревнований прекрасная, все учтено до мельчайших деталей. Мы всем довольны. Я впервые в Баку, успела прогуляться по городу, ознакомиться с достопримечательностями. Баку – красивый город, очень понравился Ичери Шехер», - сказала зрительница.

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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