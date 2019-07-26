EYOF Baku 2019: Зал Арены гимнастики в Баку очень комфортный – российская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований в Баку замечательная, зал Арены гимнастики - очень комфортный. Об этом сказала в пятницу Trend российская гимнастка Виктория Листунова, завоевавшая «золото» на соревнованиях по спортивной гимнастке в опорном прыжке и в упражнении на разновысоких брусьях в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019".

«Если честно, не ожидала, что смогу выполнить прыжок, потому что выступали две мои соперницы, у которых это упражнение было чуть сложнее, чем у меня, и у них прыжок, к сожалению, не получился – первая гимнастка оступилась, а вторая – вышла за линию», - сказала российская гимнастка.

Виктория Листунова также отметила, что ее любимый гимнастический вид - это вольные упражнения.

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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